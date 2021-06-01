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أميركا.. إنفاق التشييد يرتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال أبريل

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أميركا.. إنفاق التشييد يرتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال أبريل

الطلب على المساكن لم يزل قويا رغم ارتفاع أسعار مواد البناء

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واشنطن - رويترز

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زاد الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل إذ قيدت خسائر في الإنفاق على المباني غير السكنية والمشاريع العامة التأثير الإيجابي لمكاسب في بناء المنازل الخاصة.

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2% بعد قفزة بلغت 1% في مارس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.5%.

وعلى أساس سنوي، قفز الإنفاق على التشييد، الذي يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، 9.8% في أبريل.

وارتفع الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4% مدعوما باستثمارات في بناء المنازل لأسرة واحدة. وما زال الطلب على المساكن قويا رغم أن ارتفاع أسعار مواد البناء، وخصوصا الأخشاب، يقيد قدرة شركات البناء على إحداث زيادة كبيرة في التشييد.

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