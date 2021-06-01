"شروق" تكشف عن مشروعي "شاطئ اللؤلؤية" و"شاطئ الحيرة"

كشف مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إطلاق مشروعين شاطئيين جديدين الأول "شاطئ اللؤلؤية" في مدينة خورفكان، والثاني "شاطئ الحيرة" في مدينة الشارقة بتكلفة إجمالية للمشروعين تبلغ 197 مليون درهم.

يتضمن المشروعان مجموعة من المرافق والمنشآت العصرية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ومختلف الزوار والسياح، من شواطئ مفتوحة وأخرى خاصة بالسيدات وعشاق المغامرات وحمامات سباحة وملاعب للأطفال ومطاعم ومقاهٍ ومنافذ تجزئة.

مادة اعلانية

وأشار السركال إلى أن العمل سيبدأ قريباً على مشروع "شاطئ اللؤلؤية"، الذي يقع على الساحل الشرقي لمدينة خورفكان، حيث يمتد طول شاطئ اللؤلؤية على 1.6 كيلومتر وتقدر تكلفة المشروع المقرر الانتهاء منه في شهر نوفمبر 2022 بنحو 110 ملايين درهم، وتعمل "شروق" على تطوير المشروع بما يناسب أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

وأوضح السركال أن شاطئ اللؤلؤية يضم ملاعب للأطفال وحمام سباحة وشاطئا آمنا مفتوحا للجميع وآخر مخصصاً للسيدات، كما سيتضمن مطاعم بانورامية ومقاهٍ وأكواخ شاطئية وممشى مائيا، بالإضافة إلى سينما مفتوحة وصالة خارجية للمناسبات والمؤتمرات، وستكون جميع المباني والمرافق في المشروع زجاجية تتيح للزائر رؤية البحر وجبال خورفكان من كل اتجاه.

وبالنسبة لشاطئ الحيرة، قال السركال إن الهيئة بدأت العمل على تطوير مشروع "شاطئ الحيرة" في فبراير 2021 وذلك على موقع مطل على مياه الخليج العربي في منطقة حيوية تحتضن مجموعة من المنتجعات، و يبعد 20 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي، ويمتد طول شاطئ الحيرة على 3.5 كيلومتر وتقدر تكلفة المشروع المقرر إنجازه نهاية شهر أكتوبر المقبل بنحو 87 مليون درهم.

ويستهدف المشروع إنشاء مرسى للقوارب و3 مجمعات سيتكون كل منها من 6 وحدات تشمل مطاعم ومقاهٍ ومتاجر تجزئة على شاطئ البحر، كما سيحتضن المشروع مجموعة من المرافق والأماكن المخصصة للياقة البدنية تشمل مسارين للجري وللدراجات بمسافة 3300 متر لكل منهما، وملاعب رياضية ومناطق ألعاب للأطفال وحدائق مصممة على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى منطقة للفعاليات والمناسبات الخاصة وأخرى للأكشاك على أن يتضمن المشروع عند اكتماله 700 موقف للسيارات، وأماكن مخصصة لتبديل الملابس وحمامات وغرفاً للصلاة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"شروق" أن الشاطئ يستقبل حالياً الزوار بصفة مؤقتة لنهاية العام الجاري، في المرافق التي توفرها الهيئة وهي 6 عربات طعام وأكشاكاً على شكل أكواخ ملونة ذات طابع أوروبي، ومنطقة مخصصة للألعاب ومجموعة منافذ للمأكولات.

وقال السركال: "يأتي إطلاق هذين المشروعين في إطار خطة "شروق" لإنشاء مشاريع تنموية في مختلف مناطق إمارة الشارقة ودعم محفظة مشاريعها بالوجهات الشاطئية العائلية، تماشياً مع التوسع السكاني في الإمارة وتلبية متطلباتهم بالوجهات الشاطئية التي تقدم خدمات متكاملة تضمن الرفاهية والراحة لجميع أفراد العائلة وزوار الإمارة".