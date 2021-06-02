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مدينة عربية تضم أكبر عدد من العقارات الفاخرة بعد لندن

عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

مدينة عربية تضم أكبر عدد من العقارات الفاخرة بعد لندن

بها أكثر من 42 ألف عقار فاخر

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة "نايت فرانك" للاستشارات إن قطاع العقارات في دبي سيوفر ما يقدر بنحو 62 ألف عقار سكني هذا العام، وحوالي 63 ألفاً في 2022، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009.

وتعتبر دبي ملاذاً للأثرياء، الأمر الذي ساهم في انتعاش مبيعات المنازل الفاخرة، مع لجوء عدد أكبر منهم للإمارة في ظل عمليات الإغلاق العالمية بسبب جائحة "كوفيد-19".

وفي هذه الأيام يمكنك إنفاق مليون دولار للحصول على منزل فاخر في دبي بمساحة 165 متراً مربعاً، أي حوالي خمسة أضعاف المساحة في لندن أو نيويورك، وفقاً لـ "نايت فرانك".

ويوجد في دبي 42,356 منزلاً تقدر قيمة الواحد منها بمليون دولار فما فوق، وهي في المرتبة الثانية بعد لندن.

وتشير تقديرات "نايت فرانك" إلى أن قيمة المساكن الرئيسية التي تبلغ قيمتها فوق مليون دولار، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 2% فقط في 2021 بعد انخفاضها بنسبة 6% في 2020.

وأسعار المنازل بشكل عام من المقرر أن تنخفض بنسبة 2% إلى 3% بينما من المرجح أن ترتفع أسعار العقارات العائلية، المعروفة محلياً باسم الفلل والتي تشكل حوالي ثلث المعروض السكني في المدينة، بنسبة 3% إلى 4%، وفقا لجريدة الخليج.

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