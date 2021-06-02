.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية مرابحة مع بنك البلاد بملياري ريال 

الشركة الوطنية للإسكان وبنك البلاد
الحقيل يشهد توقيع اتقافية تمويل مرابحة بملياري ريال بين "الوطنية للإسكان" وبنك البلاد
عقارات السعودية

"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية مرابحة مع بنك البلاد بملياري ريال 

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل شهد توقيع الاتفاقية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

وقعت اليوم الأربعاء الشركة الوطنية للإسكان وبنك البلاد اتفاقية مرابحة بملياري ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل أعمال البنية التحتية للمشاريع الحالية والمستقبلية في ضاحية الجوان بمدينة الرياض وضاحية خيالا بمحافظة جدة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالإضافة إلى تطوير المزيد من المشاريع السكنية التي تمتاز بجودتها وضماناتها وتكاملها، وذلك عبر عقد شراكات مع مطوّرين عقاريين من ذوي الكفاءة والخبرة ووفق رؤية طموحة تستهدف تنمية القطاع وإثراء السوق بمنتجات مبتكرة.

المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراض ‭‭80‬‬ مليار يورو النشرات الاقتصادية اقتصاد أوروبا المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراض ‭‭80‬‬ مليار يورو

وأوضح البطي أن الاتفاقية جزء من استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في تطوير منظومة الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت إنجازاتها في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% في نهاية 2020 والوصول إلى 70 % بحلول 2030، مؤكدًا أن للجهات التمويلية دوراً فاعلاً في منظومة التطوير العقاري ويمثّل شريكاً أساسياً في التنمية.

وبين أن الاتفاقية تتضمن استخدام التمويل في تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية في الضواحي السكنية الكبرى التي تعمل عليها الشركة كمطور رئيس مثل ضاحية الجوان بمدينة الرياض وضاحية خيالا بمحافظة جدة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع حضاري وجودة عالية للأسر السعودية من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

وتستهدف الشركة الوطنية للإسكان التي تعد الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المواطن من خلال رفع الإنتاجية العقارية بما يحقق الاستدامة وإيجاد فرص استثمارية واعدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد