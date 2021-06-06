.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ألف العقارية" تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع "الممشى" في الشارقة

مشروع الممشى بالشارقة
جانب من مشروع "الممشى" بإمارة الشارقة
اقتصاد الإمارات

"ألف العقارية" تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع "الممشى" في الشارقة

تضم 7 مبانٍ و693 وحدة سكنية و41 متجراً للبيع بالتجزئة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة ألف، المطوّر العقاري بالشارقة، عن اكتمال المرحلة الأولى في مشروع "الممشى" والبدء في تسليم الوحدات السكنية ومحال البيع بالتجزئة بالمشروع، اعتبارا من شهر يونيو الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التي سيتم تسليمها تدريجياً 7 مبانٍ و693 وحدة سكنية و41 متجراً للبيع بالتجزئة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، عيسى عطايا، عن البدء بتسليم المرحلة الأولى تدريجياً من "الممشى" المشروع الذي يحقق رؤية الراحل الشيخ خالد بن سلطان القاسمي مؤسس المجموعة، في توفير تجارب فريدة خاصة بأنماط الحياة للمجتمعات المحلية وتجّار التجزئة على حد سواء والمحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الدعاوى تلاحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.. فرنسا تحقق في ثروته اقتصاد مصرف لبنان الدعاوى تلاحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.. فرنسا تحقق في ثروته

وأضاف: "سيشهد هذا المجمّع المرموق تسلّم مئات العائلات لمفاتيح وحداتها السكنية في هذا المشروع العالمي المستوى والذي يشكل مساهمة حقيقية في تطور الشارقة".

ويتميّز مشروع الممشى بموقعه الاستراتيجي في إمارة الشارقة، ويتضمن مسارات المشي والدراجات الهوائية ومناطق لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة التي توفر تجربة معيشية متكاملة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد