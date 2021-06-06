"ألف العقارية" تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع "الممشى" في الشارقة

أعلنت مجموعة ألف، المطوّر العقاري بالشارقة، عن اكتمال المرحلة الأولى في مشروع "الممشى" والبدء في تسليم الوحدات السكنية ومحال البيع بالتجزئة بالمشروع، اعتبارا من شهر يونيو الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التي سيتم تسليمها تدريجياً 7 مبانٍ و693 وحدة سكنية و41 متجراً للبيع بالتجزئة.

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وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، عيسى عطايا، عن البدء بتسليم المرحلة الأولى تدريجياً من "الممشى" المشروع الذي يحقق رؤية الراحل الشيخ خالد بن سلطان القاسمي مؤسس المجموعة، في توفير تجارب فريدة خاصة بأنماط الحياة للمجتمعات المحلية وتجّار التجزئة على حد سواء والمحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف: "سيشهد هذا المجمّع المرموق تسلّم مئات العائلات لمفاتيح وحداتها السكنية في هذا المشروع العالمي المستوى والذي يشكل مساهمة حقيقية في تطور الشارقة".

ويتميّز مشروع الممشى بموقعه الاستراتيجي في إمارة الشارقة، ويتضمن مسارات المشي والدراجات الهوائية ومناطق لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة التي توفر تجربة معيشية متكاملة.