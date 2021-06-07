تصرفات عقارات دبي تتجاوز مليار درهم أمس

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي يوم الأحد أكثر من 1.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 334 مبايعة بقيمة 661.2 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 183.68 مليون درهم و306 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.52 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 376.09 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 112.39 مليون درهم و70 رهنا للفلل والشقق بقيمة 263.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليون درهم وأخرى في منطقة أم هرير الثانية بقيمة 68 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 61.78 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين درهم.