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شراكة بين "أبوظبي الأول" و"محمد بن راشد للإسكان" لتوفير التمويل السكني للمواطنين

أبوظبي الأول
شعار بنك أوظبي الأول
عقارات

شراكة بين "أبوظبي الأول" و"محمد بن راشد للإسكان" لتوفير التمويل السكني للمواطنين

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أبوظبي - وام

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وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير خيارات تمويل مرنة للمواطنين الإماراتيين الذين يتطلعون إلى اقتناء وحدات سكنية مناسبة لعائلاتهم.

تأتي الاتفاقية في إطار برنامج "اليُسر"، أحد مبادرات المؤسسة الرامية إلى توفير أفضل خيارات التمويل للمواطنين عبر عقد الشراكات البنّاءة مع أبرز البنوك.

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وبموجب الاتفاقية، سيقدم قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول تمويلاً تصل قيمته إلى 750 ألف درهم، بأرباح مدفوعة من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع إمكانية السداد خلال 25 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المواطنون من حلول التمويل بأسعار تنافسية في حال رغبتهم بشراء أو بناء منزل خاص، إذا كانت قيمة الأرض أو العقار أعلى من المبلغ المحدد من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الحرص على تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، ولتسهيل الإجراءات للحصول على التمويلات السكنية المطلوبة عبر نافذة واحدة توفر الوقت والجهد على المتعاملين.

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