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هشام طلعت مصطفى يحدد الحد الأدنى لحجز وحدات مدينة "نور"

مدينة نور طلعت مصطفى
جانب من وضع حجر أساس مدينة نور
اقتصاد مصر

هشام طلعت مصطفى يحدد الحد الأدنى لحجز وحدات مدينة "نور"

مساحة وحدات مدينة "نور" تبدأ من 68 متراً فأكثر

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، إن الحجز للتملك في مدينة "نور" الجديدة، في مدينة حدائق العاصمة بمصر، سيكون بمقدم أقل من 38 ألف جنيه، وقسط شهري يقل عن 3800 جنيه.

وأضاف هشام طلعت مصطفى، أن مساحة وحدات مدينة "نور" تبدأ من 68 متراً فأكثر، وذلك وفقاً لدراسات سوقية قوية نفذتها الشركة.

وأوضح في تصريحات نقلتها القنوات التلفزيونية المصرية، أن أسعار بيع وحدات مدينة "نور" ستكون أقل من أسعار البيع في مشروع "مدينتي"، وتتاح أنظمة سداد تحقق هذا الهدف.

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تنفذ المدينة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر.

وتضم المدينة 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وعن أنظمة سداد مدينة "نور"، قال الرئيس التنفيذي هشام طلعت مصطفى، إنه سيتم توفير أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر تمتد حتى 15 عاماً، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي، إنه فتح باب الحجز لوحدات مدينة "نور" سيكون خلال الأسبوع الجاري، وتتضمن آلية الطرح خصم 5% على الحجز في الأسبوع الأول، مشيراً إلى أن نجاح أي مدينة يتطلب توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع.

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