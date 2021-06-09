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"ألف" للتطوير العقاري تطلق "الممشى سيرة" بـ 1.6 مليار درهم

مشروع الممشى سيرة
مشروع الممشى سيرة في الشارقة
عقارات

"ألف" للتطوير العقاري تطلق "الممشى سيرة" بـ 1.6 مليار درهم

ثلاثة مجمّعات سكنية تضم 1699 وحدة سكنية تتوزع على 11 مبنى

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دبي - العربية.نت

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أطلقت مجموعة "ألف"، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري بإمارة الشارقة، مشروع "الممشى سيرة" في مشروعها السابق "الممشى"، أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "ألف"، عيسى عطايا، في بيان صحافي، أهمية المشروع في المحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والعمران، تحقيقاً لرؤية مؤسس المجموعة، الراحل الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في توفير تجارب أسلوب حياة عصرية للمجتمعات المحلية وتجّار التجزئة على حد سواء.

وأكد أن العالم شهد العديد من التغيّرات نتيجة جائحة "كوفيد-19"، حيث طرأ تحوّل كبير في التوجه السلوكي نحو أساليب الحياة المستمدة من روح الطبيعة، مضيفاً أن هذا التغيير جاء اتباعاً لرؤية المجموعة كعلامة تجارية تواكب تطلعات عملائها، التكيّف مع هذه المستجدات، وابتكار المشاريع النوعية التي تتماشى مع التوجهات الجديدة في الحاضر والمستقبل، ومن هنا جاء إطلاق مشروع "الممشى سيرة".

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وقال عطايا: "يتألف "الممشى سيرة" من ثلاثة مجمّعات سكنية تضم 1699 وحدة سكنية تتوزع على 11 مبنى، لتشكل مجموعة متنوعة من الوحدات التي تضم استوديوهاتٍ وشققاً من 1-2-3 غرف نوم، جميعها مجهّزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية مع أرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة التي تشكل إضافة نوعية تتناسب مع أسلوب الحياة في الإمارة"، ومن المتوقع تسليم المشروع خلال الربع الأخير من العام 2024، باستثمارات 1.6 مليار درهم.

ويقدم "الممشى سيرة" مجموعة من الخدمات والمرافق لسكان ومرتادي المشروع. كما يضم المشروع أحواض سباحة، وحدائق، وملاعب كرة القدم والسلة والطائرة والتنس والكريكت، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، بالإضافة إلى محال للبيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومناطق تسوق وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

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