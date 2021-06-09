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"القدية": انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض لبدء الإنشاءات

مشروع القدية- صورة تخطيطية
رسم تخطيطي لمشروع القدية
القدية

"القدية": انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض لبدء الإنشاءات

يستهدف مشروع القدية ملياري ريال مجموع العقود الإنشائية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "القدية"، انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض في موقع القدية لبدء أعمال الإنشاءات.

وقالت الشركة في تغريدة بحسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، إنها نفذت أعمال تسوية لنحو 10 ملايين متر مكعب، وأعمال خرسانة لنحو 30 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 575 شجرة معمرة.

ويعتبر مشروع القدية أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في العالم، مقرها الرياض، وأطلقها في 7 أبريل 2017 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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ويأتي مشروع القدية ضمن رؤية 2030، وبدأ العمل في المشروع عام 2018، وسيتم افتتاح أولى مراحل المشروع عام 2023.

ويستهدف مشروع القدية ملياري ريال مجموع العقود الإنشائية التي منحتها "القدية" حصريا لشركات سعودية.

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