السعودية.. "رسوم الأراضي البيضاء" يعلن تطبيق المرحلة الأولى في الأحساء

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، اليوم الخميس، عن تطبيق المرحلة الأولى للأراضي الخام غير المطورة في الأحساء بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر.

ودعا البرنامج في تغريدة له بموقع التواصل "تويتر"، ملاك الأراضي البيضاء لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ويجري استعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.