"الإمارات ريت".. بيع نصف طابق تجاري في دبي بـ40 مليون درهم

ذكرت شركة Equitativa المديرة لصندوق "الإمارات ريت"، أنها باعت نصف طابق تجاري في دبي بقيمة 40 مليون درهم.

وتشكل قيمة البيع ارتفاعا بـ18 مليون درهم فوق سعر آخر تقييم للعقار الواقع في منطقة DIFC.

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يذكر أن صندوق "الإمارات ريت" ومقره دبي، سحب الاثنين، اقتراح إعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 400 مليون دولار، بعد أن نجحت معارضة مجموعة من المستثمرين للصفقة.

وقال "الإمارات ريت" إن 57% من حملة الصكوك الذين يحق لهم التصويت يؤيدون عرض التبادل الخاص، وهو ما يقل عن نسبة 75% المطلوبة للدفع بالاقتراح.

نتيجة لذلك، ألغى الصندوق الخطة لكنه تعهد بمواصلة استكشاف الخيارات لتحسين تداول الصكوك والأسهم.