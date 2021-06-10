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"الشورى" السعودي يطالب بدراسة السماح بتملك الأجانب غير المقيمين للعقار

اقتصاد السعودية مناسبة
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عقارات السعودية

"الشورى" السعودي يطالب بدراسة السماح بتملك الأجانب غير المقيمين للعقار

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دبي - العربية.نت

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طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس الأربعاء، الهيئة العامة للعقار بدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة. وفقا لصحيفة الاقتصادية.

كما طالبها بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.

وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.

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