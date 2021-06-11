جائحة كورونا تنعش سوق المستودعات جنوب شرقي أوروبا

تعمل شركات اللوجستيات والمخازن على تسريع خطط التوسع في جنوب شرقي أوروبا، حيث من المتوقع أن تزدهر الأعمال التجارية بعد أن دفع الوباء المصنعين إلى نقل عملياتهم بالقرب من الأسواق الرئيسية.

مثل الآخرين في هذا القطاع، شهدت مجموعة Raben الهولندية اهتمامًا متزايدًا من الشركات التي تتطلع إلى إنشاء سلاسل توريد بالقرب من أسواق أوروبا الغربية الأساسية، لتجنب الاضطرابات المكلفة مثل تلك الناجمة عن Covid-19.

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وتتوقع Raben Group المملوكة للقطاع الخاص - والتي تعمل في 13 دولة أوروبية تخدم الصناعات بما في ذلك تجارة التجزئة والسيارات - ارتفاع التكاليف في أماكن أخرى في أوروبا الناشئة لدفع النمو في دول جنوب شرقي البلقان.

وقالت رابين وشركات مستودعات صناعية أخرى، إنها تجري محادثات مع شركات تتطلع إلى تحويل بعض العمليات من آسيا وأماكن أخرى لكن من السابق لأوانه مشاركة التفاصيل.

وقال توماس نيزويكي مدير Raben لرويترز: "ستعود الشركات إلى أوروبا من آسيا.. نحتاج لأن نكون مستعدين لتولي المسؤولية عندما يحدث ذلك".

وقال إن الشركة ستفتح ثلاثة مواقع مستودعات جديدة في رومانيا هذا العام، لتضيف إلى محفظتها المكونة من سبعة مواقع مع تسريع خططها التوسعية.

موقع استراتيجي

تشكل رومانيا وبلغاريا نقطة بيع كبيرة لأوروبا والدول المجاورة مثل صربيا، حيث تشغيل المشاريع أرخص وأسهل في كثير من الأحيان.

إن توفر العمالة الماهرة في المنطقة ومتطلبات التصاريح الأقل إرهاقًا لبناء منشآت جديدة، يساعد في جذب الشركات المصنعة. يضاف إلى ذلك الطرق المحسنة والبنية التحتية الأخرى في رومانيا والدول المجاورة، بالإضافة إلى التطورات مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحول العلاقات مع الصين التي عززت آفاقهم.

وقالت شركة العقارات كولييرز إنترناشونال في توقعاتها للسوق لعام 2021: "هذه العوامل لديها القدرة على جلب بعض الأنشطة التصنيعية أو اللوجيستية لرومانيا، لاسيما إذا اعتبرنا أن تكاليف العمالة في التصنيع، على سبيل المثال، قابلة للمقارنة مع الصين".

وأشارت كولييرز إلى أن المستثمرين الأجانب انجذبوا أيضًا إلى عائدات العقارات الصناعية واللوجستية التي تراوحت في عام 2020 بين 8-10% لرومانيا وبلغاريا و5-7% في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، مقارنة بـ 4.5% في ألمانيا أو فرنسا.

قال أندرو بيرسون من شركة JLL للاستشارات العقارية، إن الأجور الأقل بثلاث مرات في صربيا وبنحو النصف في رومانيا وبلغاريا مقارنة بجمهورية التشيك تساعد في جذب الشركات المصنعة.

وفي حين أن وسط أوروبا لا يزال جذابًا لناحية لوجستيات التجزئة وشركات المستودعات نظرًا لقربه من أسواق أكبر مثل ألمانيا، فإن النمو من تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل eMAG في رومانيا يساعد أيضًا في زيادة الطلب على المستودعات.

أكبر الأسواق

تمثل بولندا وجمهورية التشيك أكبر الأسواق في قطاع المستودعات الصناعية واللوجستية في أوروبا الناشئة، بمساحة 20 مليون متر وتسعة ملايين متر مربع من مساحة المستودعات - أي ما يعادل حوالي 1300 ملعب كرة قدم - مقارنة بخمسة ملايين متر مربع في رومانيا.

ومع ذلك، فإن جنوب شرقي أوروبا ينمو بوتيرة أسرع ويغلق الفجوة. وقد دفع ذلك مطور الملكية الصناعية CTP إلى التوسع في المنطقة.

استحوذت الشركة - التي سجلت زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي في أرباح الربع الأول إلى 98.5 مليون يورو، على 95000 متر مربع من المباني من مجموعة كرومويل بروبرتي الأسترالية في نوفمبر الماضي، في أكبر صفقة في سوق الخدمات اللوجستية برومانيا في عام 2020.

قال ريتشارد ويلكنسون ، المدير المالي لشركة CTP، إن الشركة تخطط لزيادة ممتلكاتها في رومانيا إلى ما يقرب من مليوني متر مربع بحلول نهاية عام 2021، كجزء من محاولة لتنمية محفظتها بالكامل إلى 7.5 مليون متر هذا العام، من أقل من ستة ملايين متر مربع في نهاية عام 2020.

وقال: "نرى طلبا قويا في (رومانيا وبلغاريا وصربيا).. بدأنا نرى الشركات تتطلع إلى العودة من آسيا وأتوقع أن يستمر هذا الاتجاه".

نما القطاع الصناعي واللوجستي في رومانيا - أكبر اقتصاد في جنوب شرقي أوروبا - بنسبة 43% في الربع الأول من العام السابق، حيث تم تأجير 264 ألف متر مربع من المساحات الجديدة لتصل إلى 5.16 مليون متر مربع، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي.

وتمثل صفقة داسيا لتجديد عقد إيجار مستودع بمساحة 68000 متر مربع أكبر صفقة في رومانيا في الربع الأول.

ومن المتوقع أن يتم بناء 600 ألف متر مربع أخرى من المساحات الصناعية في ما يتشكل ليكون عامًا قياسيًا، وفقًا لما قاله العضو المنتدب في سي بي آر إي رومانيا رازفان إيورغو.

وأضاف لرويترز: "بالمضي قدما، سنشهد نقل المزيد من التصنيع إلى رومانيا" ، مشيرا إلى وصول شركة ساندهار تكنولوجيز لتصنيع قطع غيار السيارات ومقرها الهند في مارس إلى رومانيا.