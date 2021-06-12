رغم كورونا.. تطور لافت لدى بعض المشاريع العقارية بدبي

رصد خبير عقاري، رواجاً غير مسبوق للمشروعات العقارية في إمارة دبي وإقبالاً قياسياً من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، لترفع أغلب شركات التطوير العقاري في الإمارة لافتة (sold out)، أي أن وحداتها المعروضة بيعت بالكامل، بحسب صحيفة البيان.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقاري يمر بفترة انتعاش قوية بفضل عدة عوامل وأبرزها التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» وتسريع التطعيمات في الدولة ضمن أفضل المستويات العالمية، إلى جانب المبادرات الحكومية لتملك الأجانب للمشروعات ومنح الجنسية والإقامة الذهبية للكفاءات.

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وأضاف: «في ظل هذا الرواج غير المسبوق ونشاط المبيعات للمشروعات السكنية الجاهزة أو على الخريطة هناك سؤال ملح... هل ما زال المستثمر يفكر في الانتظار حتى يضخ أمواله في السوق العقاري؟.. السوق مملوء بفرص جذابة وأسعار مغرية».

وقال الزرعوني إن التردد في الوقت الراهن لا يفيد ويضيع فرصاً استثمارية جذابة، كما أن إرجاء قرار الشراء في غير مصلحة المستثمر لأنه بالفعل قد لا يجد الفرصة سانحة مستقبلاً رغم رغبته الحقيقية في تملك عقار في دبي.

وشدد على ضرورة تحول «القرارات المترددة» لبعض المستثمرين إلى «قرارات فعلية» بدخول السوق وضخ استثمارات مع توافر فرص استثمارية جيدة في السوق، ولا سيما مع وصول الأسعار لمعدلات جيدة للشراء، بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون للمستثمرين في الدفعات المقدمة، وفترة سداد الأقساط، علاوة على زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين بدخول السوق، مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».