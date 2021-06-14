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هذه توصيات HSBC لسعر أسهم مجموعة إعمار العقارية بدبي

عقارات دبي مناسبة علاء
دبي مارينا
عقارات دبي

هذه توصيات HSBC لسعر أسهم مجموعة إعمار العقارية بدبي

المصرف البريطاني يطلق توقعات إيجابية للقطاع العقاري في دبي

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دبي - العربية.نت

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انضم بنك HSBC إلى مورغان ستانلي في التوقعات الإيجابية للقطاع العقاري في دبي، كما رفع من تقييمه لمجموعة شركات إعمار العقارية.

ويرى HSBC أن الطلب المتنامي على المنازل الكبيرة بعد جائحة كورونا سيعزز السوق العقارية في دبي على الرغم من تراجع عدد السكان وتوفر المعروض.

كما يتوقع مورغان ستانلي أن ارتفاع أسعار العقارات في دبي سيستمر لسنوات.

ونتيجة لهذه التوقعات رفع HSBC الأسعار المستهدفة لأسهم مجموعة إعمار العقارية، حيث رفع السعر المستهدف لسهم إعمار المرتبط بحسب البنك بنسبة 90% بأسعار العقارات، إلى 5.2 درهم مقارنة مع 3.83 درهم سابقا مع تغيير توصيته من الاحتفاظ إلى الشراء.

كما رفع السعر المستهدف لشركة إعمار للتطوير إلى 3.89 درهم مقارنة مع 2.51 درهم مع تغيير توصيته إلى الاحتفاظ مقارنة بالتخفيف سابقا.

أما بالنسبة لشركة إعمار مولز، فقد رفع HSBC السعر المستهدف للسهم إلى 2.03 درهم مقارنة مع 1.8 درهم وأبقى على توصيته بالاحتفاظ بالسهم.

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