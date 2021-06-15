الكشف عن إجراءات تطبيق كود البناء السعودي.. اليوم

تُعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة، خلال مؤتمر صحافي بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض.

يأتي ذلك قبل بدء تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع مناطق السعودية مطلع يوليو 2021.

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وعند إصدار الرخص الإنشائية للمباني السكنية عبر منصة "بلدي" يتم تحقيق جميع متطلبات الكود السعودي للمباني السكنية وذلك من خلال تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم يقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية.

وكذلك التعاقد مع مكتب هندسي مشرف يقوم بالإشراف على الأعمال ورفع التقارير عبر منصة "بلدي" وفق كود البناء السعودي للمباني السكنية، ومقاول بناء معتمد يقوم بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والتصاميم المعتمدة، التأمين الإلزامي ضد العيوب الخفية للمباني السكنية.

ويساهم تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية بترشيد استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ أعمال العزل الحراري المطلوبة.

ويوفر الكود السعودي للمباني السكنية الإضاءة والتهوية الكافية ومتانة واستقرار للمباني حفاظا على السلامة والصحة العامة.