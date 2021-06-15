اشتراطات وفوائد كود البناء الجديد في السعودية.. مسؤول يكشف للعربية

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الدكتور أحمد قطان، أن منظومة كود البناء في المملكة للمباني فوق 3 طوابق وأكثر تضم اشتراطات من شأنها ضمان تعظيم قيمة العقارات، ورفع كفاءة الطاقة، وتنعكس على المشهد الحضري.

وأشار قطان في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر الإعلان عن إجراءات تطبيق كود البناء السعودي، إلى إطلاق حزمة من 5 برامج سبقت إطلاق كود البناء بهدف دعم المكاتب الهندسية ومكاتب المقاولات، من بينها برنامج لإصدار التراخيص من المكاتب الهندسية، وبرنامج المقاول المعتمد، وبرنامج واعد لضمان فرص وظيفية، وبرنامج آخر لتقديم خدمات المكاتب الهندسية للمواطنين بالشكل الأمثل.

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ووصف كود البناء السعودي بأنه خضع للتواصل مع القطاع الخاص، لضمان جاهزية منظومة كود البناء، مشيراً إلى أن منصة "بلدي" تستطيع أن تؤهل أي مكتب هندسي أو مقاول هندسي، بشكل إلكتروني في أقل من 24 ساعة، والكود هو عملية تصحيحية لضمان الالتزام بالاشتراطات.

وكشف أن غير الملتزمين بكود البناء السعودي سيكون عليه تكلفة إضافية من أجل الالتزام بهذا الكود، لكن من هم ملتزمون في السابق لن يكون عليهم تكلفة إضافية، ويشمل ذلك أن يكون أحجام الأبنية ومواصفات وأحجام النوافذ والأبواب وغيرها من الشروط، بما يخص البناء.

وبشأن التأمين على العيوب الخفية للبناء، قال إن هناك شركة واحدة تقدم الخدمة، لكن المخاطر تتوزع على أكثر من شركة في السوق، في الوقت الحالي، مبينا أن المسؤولية النظامية توزع على المقاول والمكتب الهندسي المشرف والمصمم وجميع الجهات التي شاركت في البناء التي تتحمل مسؤولية.

وتشمل إجراءات تطبيق كود البناء السعودي المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة، وسيكون بدء تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع مناطق السعودية مطلع يوليو 2021.

وعند إصدار الرخص الإنشائية للمباني السكنية عبر منصة "بلدي" يتم تحقيق جميع متطلبات الكود السعودي للمباني السكنية وذلك من خلال تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم يقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية.