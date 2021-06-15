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"بيتك": التداولات العقارية بالكويت تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة

عقارات الكويت
وحدات عقارية بالكويت
اقتصاد الكويت

"بيتك": التداولات العقارية بالكويت تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة

زيادة أسعار السكن الخاص تسارعت مسجلة 16.7%

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دبي - العربية.نت

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ذكر بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن التداولات العقارية في الكويت، خلال فترة الربع الأول من العام الحالي باتت قريبة من مستواها قبل أزمة كوفيد-19، مدفوعة بزيادة في الطلب على العقارات وسط محدودية الفرص الاستثمارية الأخرى.

وأضاف "بيتك"، في تقريره عن "سوق العقار المحلي - الربع الأول 2021"، أن الطلب على السكن الخاص خلال الربع الأول زاد بشكل ملحوظ على أساس سنوي، في حين انخفض الطلب على العقارات الاستثمارية والعقارات التجارية وأنواع العقارات الأخرى للفترة نفسها.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص انعكس إيجاباً على أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في الكويت، في حين انخفضت بنهاية الربع الأول من 2021 أسعار العقار الاستثماري والتجاري مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، نقلاً عن صحيفة "القبس" الكويتية.

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وذكر أن زيادة أسعار السكن الخاص تسارعت مسجلة 16.7% على أساس سنوي مع زيادة متوسط السعر بنسبة 4.0% على أساس ربع سنوي، كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 6.8% في نهاية الربع الأول من 2021، مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 4.8%.

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