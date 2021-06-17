"سكني": إصدار 496.42 ألف شهادة تحمل لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

كشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، لشهر يونيو، أبرز إنجازات البرنامج حتى مايو من العام الجاري 2021.

واستعرض التقرير أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، التي تم إصدارها منذ بداية البرنامج حتى مايو الماضي، البالغة 496.42 ألف شهادة.

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وقدم تحديثات أعمال البناء في 71 مشروعا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس في عدد من مدن ومحافظات المملكة ضمن 98 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 143 ألف وحدة تم إتاحة حجزها إلكترونيا عبر منصة وتطبيق "سكني"، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"، السعودية، اليوم الخميس.

وأوضح تقرير "سكني" أن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية وأتاحها البرنامج حتى مايو من العام الجاري 2021، بلغ نحو 100.44 ألف أسرة، منها 78.34 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال مايو 10.95 ألف أسرة جديدة، و11.69 ألف أسرة من مستفيدي البرنامج سكنت منازلها.