.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"سكني": إصدار 496.42 ألف شهادة تحمل لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

برنامج سكني
وحدات عقارية بالسعودية
عقارات السعودية

"سكني": إصدار 496.42 ألف شهادة تحمل لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

منذ بداية البرنامج حتى مايو الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، لشهر يونيو، أبرز إنجازات البرنامج حتى مايو من العام الجاري 2021.

واستعرض التقرير أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، التي تم إصدارها منذ بداية البرنامج حتى مايو الماضي، البالغة 496.42 ألف شهادة.

وقدم تحديثات أعمال البناء في 71 مشروعا يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس في عدد من مدن ومحافظات المملكة ضمن 98 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 143 ألف وحدة تم إتاحة حجزها إلكترونيا عبر منصة وتطبيق "سكني"، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"، السعودية، اليوم الخميس.

بسبب توجهات الفيدرالي.. غولدمان ساكس ودويتشه بنك يغيران نظرتهما لليورو قصص اقتصادية الدولار بسبب توجهات الفيدرالي.. غولدمان ساكس ودويتشه بنك يغيران نظرتهما لليورو

وأوضح تقرير "سكني" أن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية وأتاحها البرنامج حتى مايو من العام الجاري 2021، بلغ نحو 100.44 ألف أسرة، منها 78.34 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال مايو 10.95 ألف أسرة جديدة، و11.69 ألف أسرة من مستفيدي البرنامج سكنت منازلها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
الأكثر قراءة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
قبل أن تذهب
هل يملك التيار المتشدد في حوزة قم تأثيرا على سير الانتخابات الإيرانية؟
هل يملك التيار المتشدد في حوزة قم تأثيرا على سير الانتخابات الإيرانية؟
اكتشف المزيد