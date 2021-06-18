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بعد صرعة العملات المشفرة.. سوق جديدة للعقارات الافتراضية تستعر فيها الأسعار

عقارات افتراضية
عقارات افتراضية
عقارات

بعد صرعة العملات المشفرة.. سوق جديدة للعقارات الافتراضية تستعر فيها الأسعار

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دبي - العربية.نت

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يعلم الجميع أن سوق العقارات تعيش حالة من الزخم هذه الأيام، لكن معظم الناس ليس لديهم فكرة عن وجود اندفاع آخر نحو أصول عقارية من نوع خاص رفع الأسعار عليها بأكثر من 3000% في الأشهر الستة الماضية فقط.

لكن هذه الأماكن باهظة الثمن غير موجودة في الواقع.. على الأقل ليس في العالم المادي.

خلال جائحة كورونا، كان الطلب على قطع الأراضي في العوالم الافتراضية، المسماة metaverses، في ارتفاع. وتعد منصات الواقع المعزز المتنوعة التي تستضيف هذه الصفقات عمليات تكرار حديثة لمنصات تجريبية شهيرة عبر الإنترنت، مثل The Sims أو في الآونة الأخيرة Second Life.

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ولكن هناك فرقا الآن فهذه العوالم الافتراضية مبنية على نظام بلوكشين المشفر. لذا، بالإضافة إلى القدرة على صياغة هويات بديلة جديدة، أو تكوين صداقات، أو عرض أعمال فنية رقمية، أو إقامة علاقات افتراضية، يمكنك إجراء معاملات مالية - إذا رغبت - على نطاق واسع.

الاندفاع نحو العقارات عبر الإنترنت هو نوع جديد من "الغرب المتوحش" حيث تنتشر المضاربة. وأولئك الذين يرون إمكانات في هذه العوالم الافتراضية الصاخبة ينفقون عملات مشفرة تصل قيمتها إلى عشرات - وأحيانًا مئات - آلاف الدولارات على الممتلكات الافتراضية.

إنه فرع من الشعبية الحديثة البارزة للرموز غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، حيث تُباع ملفات رقمية عادة ما تكون أعمالا فنية، أحيانًا مقابل مبالغ ضخمة. وانفجرت هذه السوق في الوعي العام في وقت سابق من هذا العام، عندما بيعت قطعة رقمية واحدة في مزاد لدار كريستيز مقابل نحو 70 مليون دولار!

شهد عالم العقارات الرقمية مؤخرًا بعض الصفقات المذهلة أيضًا، وبلغت حقوق ملكية "منزل المريخ"، وهو منزل زجاجي أنيق ولكن خيالي على الكوكب الأحمر صممته الفنانة كريستا كيم، أكثر من 500 ألف دولار. وللمقارنة، كان متوسط ​​سعر المنزل في العالم الحقيقي 380 ألف دولار في مايو، وفقًا لبيانات Realtor.com.

يمكن أن تصبح الأعمال العقارية الافتراضية النزعة التالية، أو ينتهي بها المطاف بالانهيار الكبير التالي، إنها تشبه إلى حد ما الأيام الأولى لعملة بيتكوين. ويشعر بعض المستثمرين بالقلق بشأن ضياع فرصة شراء العقارات الرقمية في أكثر المنصات شهرة مثل Decentraland و The Sandbox و Cryptovoxels و Somnium Space.

عقارات افتراضية NFT
عقارات افتراضية NFT

يقول غوتييه زوبينجر، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لموقع NonFungible.com، الذي يتتبع أسواق NFT ويحلل البيانات: "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا جنونًا أم عبقرية خالصة.. ولكن ثمة بالتأكيد شيء ما هناك".

يتخيل الأشخاص الذين ينفقون أموالًا طائلة في "الميتافرسات" metaverses مستقبلًا يهاجر فيه الشباب إلى هذه العوالم لحضور الحفلات الموسيقية الافتراضية التي يشارك فيها فنانون مشهورون من الحياة الواقعية، ويعرضون مجموعات NFT الخاصة بهم، ويتسوقون. إنهم يتوقعون أن تنشئ العلامات التجارية الكبرى مراكز تسوق على الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين التجول وشراء أشياء مثل الأحذية الرياضية لشخصيات الألعاب، وكذلك لأنفسهم بحيث يمكن شحنها إلى عناوين منازلهم.

بعض من هذا يحدث بالفعل، فقد أقام مغني الراب ترافيس سكوت حفلة موسيقية في لعبة الفيديو Fortnite على الإنترنت في أبريل 2020، عندما أغلق فيروس كورونا أماكن الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم. وحصل العرض على أكثر من 45 مليون مشاهدة.

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