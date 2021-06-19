.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انتعاش القطاع العقاري في دبي يمتد إلى الشقق والأراضي

عقارات دبي مناسبة علاء
عقارات في دبي
عقارات دبي

انتعاش القطاع العقاري في دبي يمتد إلى الشقق والأراضي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

امتد انتعاش المبيعات في القطاع العقاري في دبي، ليشمل الشقق والأراضي، بعد أن تركز في الشهور السابقة على الفلل، وخاصة الفاخرة منها.

ويجسد النمو القوي للمبيعات ضمن كافة شرائح القطاع قوة زخم الانتعاش وتنامي ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للقطاع.

وسجل شهر مايو الماضي بيع 2962 شقة بقيمة 4.8 مليار درهم، بنسبة نمو 156% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب "البيان" الإماراتية.

وكذلك بيع 141 عقاراً تجارياً بقيمة 166 مليوناً، بنسبة نمو 340%، و797 أرضاً بقيمة 4.9 مليار درهم بنسبة نمو 697%، وبالنسبة للفلل، فقد تم بيع 527 فيلا بقيمة 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 332%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد