انتعاش القطاع العقاري في دبي يمتد إلى الشقق والأراضي

امتد انتعاش المبيعات في القطاع العقاري في دبي، ليشمل الشقق والأراضي، بعد أن تركز في الشهور السابقة على الفلل، وخاصة الفاخرة منها.

ويجسد النمو القوي للمبيعات ضمن كافة شرائح القطاع قوة زخم الانتعاش وتنامي ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للقطاع.

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وسجل شهر مايو الماضي بيع 2962 شقة بقيمة 4.8 مليار درهم، بنسبة نمو 156% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب "البيان" الإماراتية.

وكذلك بيع 141 عقاراً تجارياً بقيمة 166 مليوناً، بنسبة نمو 340%، و797 أرضاً بقيمة 4.9 مليار درهم بنسبة نمو 697%، وبالنسبة للفلل، فقد تم بيع 527 فيلا بقيمة 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 332%.