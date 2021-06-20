ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي السكنية في مدن سعودية رئيسة

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية في السعودية ارتفاعا بنسبة 9.8%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.9%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى أربعة مليارات ريال.

وتركز الارتفاع الأسبوعي لنشاط السوق على القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بلغت نسبته 19.1%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال "68%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 5.3%، "25.2%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 32.5%، ليستقر حجم الصفقات عند 271 مليون ريال "6.8%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل كل من عدد الصفقات العقارية والعقارات المبيعة ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 17.2%، وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 40.1%، ليستقر الإجمالي عند مستوى 134 مليون متر مربع.

أظهرت بيانات متوسط أسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسة "الرياض، جدة، الدمام"، استمرار ارتفاعها للعام الثالث على التوالي في أغلب أحياء تلك المدن "يشكل سكانها نحو 62%، من إجمالي السكان"، مسجلة ارتفاعات قياسية حتى منتصف العام الجاري، وصلت إلى 41%، في مدينة الدمام كأعلى نسبة ارتفاع في متوسط الأسعار، حيث وصلت نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية في حي العزيزية إلى 41.2% وإلى 37.1% في حي غرناطة، وإلى نحو 30.7% في حي الجلوية.

كما سيطرت وتيرة الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية على كل من مدينتي الرياض وجدة، حيث وصلت أعلى نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض إلى نحو 31.2 في المائة في حي المصيف، وإلى 31.1%، في حي عريض، وإلى 30.2%، في حي بنبان، وجاءت نسب الارتفاع أعلى من 20%، في عديد من الأحياء السكنية "الورود، النزهة، الملقا، والرابية".