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أكبر بنكين في مصر يستحوذان على أصول عقارية في "مدينتي" بـ9 مليارات جنيه

مشروع Spine مدينتي طلعت مصطفى
مشروع "مدينتي" في مصر
عقارات مصر

أكبر بنكين في مصر يستحوذان على أصول عقارية في "مدينتي" بـ9 مليارات جنيه

من كبرى صفقات التمويل العقاري في مصر

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العربية.نت

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أتم بنكا "الأهلي" و"مصر"، أكبر بنكين حكوميين في مصر، عملية استحواذهما على أصول عقارية بمشروع "مدينتي" المملوك لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، مقابل 9 مليارات جنيه.

وأعلن مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة، أنه قدم المشورة القانونية بشأن عملية الاستحواذ إلى "رواسي"، وهو مشروع عقاري مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر مرتبط بالاستحواذ على الأصول العقارية في كومباوند "مدينتي".

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وقال مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة، في بيان له أمس الاثنين، إنه قدم الدعم إلى "رواسي" فيما يتعلق باتفاقية تشغيل واستثمار طويلة الأجل مع مجموعة طلعت مصطفى، لتشغيل تلك الأصول واستثمارها نيابة عن "رواسي" بعائد مضمون، وفق ما نقله موقع Economy plus me.

وقال محمد غنام، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع المشروعات بمكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما بيكر مكنزي القاهرة، إن هذه الصفقة تبرز الخبرة في مجال إجراء الهيكلة التمويلية والصفقات العقارية التي تواكب تطورات السوق.

وأضاف في بيان للمكتب: "من دواعي سعادتنا أننا تمكنا من إبرام هذه الصفقة بنجاح، حيث إنها من كبرى صفقات التمويل العقاري في مصر، مع الاستفادة من إمكاناتنا الهائلة في مجال التمويل العقاري وتمويل المشروعات".

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