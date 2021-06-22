مبيعات المنازل الأميركية القائمة تنخفض مع صعود الأسعار لمستويات قياسية
اتجاه ربما يستمر لفترة من الوقت مع عدم قدرة شركات البناء على تسليم المزيد من المنازل
تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في مايو / أيار، إذ أحبطت أسعار قياسية مرتفعة وسط مخزونات منخفضة المشترين المحتملين، وهو اتجاه ربما يستمر لفترة من الوقت مع عدم قدرة شركات البناء على تسليم المزيد من المنازل بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 0.9% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.8 مليون وحدة الشهر الماضي.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ وتيرة المبيعات 5.72 مليون وحدة في مايو أيار.
وقفز متوسط أسعار المنازل 23.6% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 350 ألفا و300 دولار في مايو/ أيار.