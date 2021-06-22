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وزير الإسكان العُماني يطلع على تجربة الهيئة العامة للعقارات السعودية 

الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
عقارات السعودية

وزير الإسكان العُماني يطلع على تجربة الهيئة العامة للعقارات السعودية

في تنظيم ورفع كفاءتها وفاعليتها مع وضع أسس لاستخداماتها بواسطة حلول مبتكرة لها عائد اقتصادي للدولة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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التقى وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، يوم الاثنين في الرياض برئيس الهيئة العامة للعقارات في السعودية، إحسان بافقيه، في إطار زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية.

واطّلع وزير الإسكان العماني، على تجربة الهيئة العامة للعقارات السعودية الجهة المعنية في تنظيم ورفع كفاءتها وفاعليتها مع وضع أسس لاستخداماتها بواسطة حلول مبتكرة لها عائد اقتصادي للدولة، وعلى تجربة الهيئة الملكية لمدينة الرياض المسؤولة عن التطوير الشامل في المدينة.

كما اطّلع على تجربة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لتعزيز رؤية البيئة الصناعية والتقنية الذكية الممكنة للصناعة والتنمية الاقتصادية، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.

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يأتي ذلك على هامش زيارة وفد من سلطنة عثمان لمقر اتحاد الغرف السعودية ولقائه بأعضاء مجلس الأعمال السعودي العماني وعدد من أصحاب الأعمال، أمس الاثنين.

وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة أصيلة بنت سالم الصمصامية، في كلمة لها خلال اللقاء، نقلاً عن بيان لاتحاد الغرف السعودية، على أهمية تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040.

وأشارت إلى وجود الكثير من التقاطعات بينهما في التوجهات بما في ذلك التنويع الاقتصادي، وسعي بلادها لدعم الاقتصاد عبر تكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية داعية إلى تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة والتي أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية.

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