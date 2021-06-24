دعم الصندوق العقاري السعودي لمستفيدي "سكني" يصل لـ28.9 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الخميس، عن إيداعه أكثر من 724 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو الجاري 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر يونيو تجاوز 724 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم.

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وأضاف أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو الجاري بلغت نحو 28.9 مليار ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال بن ماضي، إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه من حلول تمويلية وخيارات سكنية يأتي استمراراً لجهود الصندوق في تقديم الدعم السكني للأسر السعودية وتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها".

وشدد على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم في اليوم الــ 24 من كل شهر ميلادي دون تأخير في حسابات المواطنين.