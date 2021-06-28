10 جنسيات تتصدر قائمة أكبر المستثمرين في عقارات دبي

أظهرت بيانات رسمية أن 11.28 ألف مستثمر من 10 جنسيات ضخوا 21.8 مليار درهم في 12890 صفقة شراء لعقارات متنوعة في مختلف مناطق دبي من بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن قائمة جنسيات المستثمرين الأكثر استثماراً في عقارات دبي منذ بداية 2021، والتي تصدرها المستثمر الإماراتي للمستثمرين العرب ودول مجلس التعاون الخليجي.

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وسجلت استثمارات الإماراتيين 2688 استثمارا يمتلكها 2298 مستثمرا بقيمة 4.83 مليار درهم.

وجاء المستثمر السعودي في المركز الثاني عربيا بـ447 استثماراً لـ370 مستثمراً بقيمة 720 مليون درهم.

وأظهرت البيانات وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية، تصدّر الجنسية الهندية قائمة أعلى الجنسيات الأجنبية استثماراً من ناحية عدد الاستثمارات، إذ بلغ عدد استثمارات المستثمرين الهنود 4322 استثماراً لـ3831 مستثمراً بقيمة وصلت إلى 6.07 مليار درهم.

وجاءت الجنسية البريطانية ثانيا بترتيب الجنسيات الأجنبية بعدد استثمارات 1223 استثماراً يمتلكها 1144 مستثمراً بقيمة 2.99 مليار درهم.

وبالمركز الثالث جاءت فرنسا بـ934 استثماراً لـ867 مستثمراً بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم باكستان 931 استثماراً لـ803 مستثمرين بقيمة 1.26 مليار درهم، ومن ثم الصين 746 استثماراً لـ538 مستثمراً بقيمة 1.4 مليار.

وسجل المستثمرون من روسيا 582 استثماراً لـ520 مستثمراً بقيمة 1.18 مليار درهم، ثم إيران 525 استثماراً لـ475 مستثمراً بقيمة 1.07 مليار، ثم كندا 492 استثماراً لـ434 مستثمراً بقيمة 1.04 مليار درهم.