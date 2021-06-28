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مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يتخوفون من فقاعة في القطاع العقاري

عقارات أميركا
عقارات أميركا
عقارات

مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يتخوفون من فقاعة في القطاع العقاري

مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يفضلون التخفيف من برنامج شراء السندات

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دبي - العربية.نت

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أعرب عدد من المسؤولين لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قلقهم حيال الارتفاعات القوية لأسعار العقار محذرين من أن تراجعات حادة قد تلي المكاسب.

وحذر Eric Rosengren رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن من الزخم في السوق العقارية، مشددا على ضرورة العودة بمستويات التضخم إلى 2% بأسرع وقت.

وأضاف Rosengren أنه عندما يحين الوقت لتخفيف التيسير الكمي يجب التخفيف من مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهونات عقارية في الوقت نفسه مع تخفيف مشتريات ديون الخزينة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات المنظمة الوطنية للوسطاء العقاريين ارتفاع الأسعار 24% في مايو.

هذا وكان James Bullard رئيس الاحتياطي الفدرالي في St Louis قد دعا الفدرالي لإعادة تقييم دعمه للقطاع العقاري وسط القلق من فقاعة.

فيما دعا Robert Kaplan رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لإنهاء برنامج شراء الديون بأقرب وقت بسبب إشارات المضاربة المالية في السوق العقارية.

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