الإمارات.. "جافزا" تطور بنيتها التحتية بمشاريع قيمتها 2.484 مليار درهم

كشفت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، مركز الأعمال لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، عن تحسين ورفع مستوى شبكتها للطرق وبنيتها التحتية، لتوفير أفضل الإمكانات للشركات العاملة فيها لممارسة أنشطتها التجارية، وشملت المشاريع التي تم تنفيذها على مدى خمس سنوات، تطوير مرافق مستدامة، وبناء منشآت كبرى، تقدر قيمتها بنحو 2.484 مليار درهم.

وذكرت "جافزا" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن دعم الاستدامة يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مبادئ جافزا الرئيسة، حيث ركزت على الاستثمار في مشاريع الاستدامة لتشجيع عملاءها على التقليل من استهلاكهم للطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات الكربون تأكيدا على ريادتها في تبني هذه الممارسات بالدولة والتزاما باستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

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وتعد جافزا من بين المناطق الحرة الأولى في الدولة والشرق الأوسط التي تستخدم في شبكتها للطرق مصابيح موفرة للطاقة بقيمة 80 مليون درهم.

وحققت مشاريعها الرئيسة التي بلغت قيمتها 105 ملايين درهم لتحديث البنية التحتية، وفورات بنسبة 30% في استهلاك الطاقة، لتتخطى بمراحل عديدة مستهدفاتها المطلوبة وفق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

علاوة على ذلك، نجحت موانئ دبي العالمية وجافزا في إنجاز أحد أكبر البرامج لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، والتي تولد نحو 45 جيجا وات/ساعة سنويًا.

وشملت التطويرات الرئيسة التي تم إنجازها، إجراء تحسينات على مجمع مبنى جافزا ون، الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار درهم، وتشييد 13 بناية سكنية، كل منها يتكون من عشرة طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، تتسع لإقامة 35 ألف شخص، مع بناء ردهة للمطاعم بتكلفة 689 مليون درهم، كما تم تطوير مجموعة جديدة من المباني بقيمة 130 مليون درهم، مخصصة لوحدات الأعمال الصناعية الخفيفة والمستودعات. إضافة إلى تمديد جسور جديدة، وتحديث الطرق، وتحسين شبكة تصريف مياه الأمطار في جافزا الشمالية، بقيمة 280 مليون درهم.

جدير بالذكر أن مساحة جافزا الكلية تمتد على 57 كيلومترا مربعا، وتعتبر مقرا لأكثر من 8,500 شركة مسجلة فيها، من أكثر من 140 دولة. وهي جزء أساسي من منظومة موانئ دبي العالمية، الممكّن الرائد للتجارة الذكية.

وتُعرف جافزا كواحدة من أهم المناطق الحرة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومن بين أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم، كما تُعد محركا رئيسا للنمو الاقتصادي في إمارة دبي.