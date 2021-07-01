العقارية السعودية توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع المشرقية بـ600 مليون ريال 

أعلنت الشركة العقارية السعودية للتعمير (مملوكة بالكامل للشركة العقارية السعودية) توقيع اتفاقية تخصيص مع الشركة الوطنية للإسكان، لتنفيذ مشروع ألف فيلا سكنية بمشروع المشرقية.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن مشروع المشرقية يأتي ضمن مشاريع الشركة الوطنية للإسكان للبناء الذاتي المطور، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 600 مليون ريال.

مادة اعلانية

وحسب البيان، سينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021.