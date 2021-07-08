المدينة المنورة تعتمد مخططات عمرانية جديدة توفر 3 آلاف قطعة سكنية

أعلنت أمانة المدينة المنورة بالسعودية، اعتماد 14 مخططا عمرانيا جديدا في المدينة المنورة خلال الربع الثاني من 2021 بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليون متر مربع.

وأضافت أمانة المدينة، أن اعتماد المخططات الجديدة يوفر 3 آلاف قطعة سكنية و16 مدرسة بمختلف المراحل و5 روض أطفال و13 مرفقا صناعيا و14 حديقة عامة و25 مسجدا و7 مراكز صحية ومرافق حكومية.

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ويسهم اعتماد المخططات السكنية الجديدة في تطوير البنية التحتية وتغطية الطلب على الوحدات السكنية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، حسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية.

كما تساعد المخططات الجديدة أيضا في دعم برامج التوسع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي للمدينة المنورة، وزيادة المناطق السكنية وتوفير الخدمات لاستيعاب النمو السكاني المنتظر الفترة المقبلة.