.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية.. بينها مدينة عربية

من دبي (فرانس برس)
دبي
عقارات

أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية.. بينها مدينة عربية

دبي جاءت بالمرتبة 15 عالمياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها موقع "انسايدر مونكي" الشبكي الأميركي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

وتضمنت القائمة أفضل 20 مدينة لشراء أو استئجار العقارات، استناداً إلى عدد من المعايير، من أهمها ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في كل مدينة.

وذكر الموقع أن دبي تفخر بصورتها العالمية المرموقة المستحقة، والمستمدة من قيمتها كوجهة سياحية ومركز تجاري عالمي، حسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

هل تجاوزت عقارات دبي أزمة الجائحة؟ دائرة الأراضي تجيب الأسواق العقارية عقارات دبي هل تجاوزت عقارات دبي أزمة الجائحة؟ دائرة الأراضي تجيب

وأفاد الموقع أن عدد سكان دبي يبلغ هذا العام 2.9 مليون نسمة، بارتفاع نسبته 1.49% مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح أن العقارات في دبي تُعد عملاً تجارياً مزدهراً، موضحاً أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت في 2021 بنحو 5.4% مقارنة مع 2020، وتُظهِر نمواً مستمراً.

وكانت صدارة القائمة لمدينة سكوتسديل بولاية اريزونا الأميركية وجاءت تورنتو، وبويز بولاية ايداهو الأميركية، ولوس أنغلوس، وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وسياتل وأوستن وبرلين وباريس وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى العاشر على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
تتبع الأحداث السريعة.. كاميرات حاسوبية تحاكي المخ البشري تتبع الأحداث السريعة.. كاميرات حاسوبية تحاكي المخ البشري
الأكثر قراءة
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين
شاهد كيف أنهى الرصاص دقائق رعب حقيقي في منتجع سياحي شاهد كيف أنهى الرصاص دقائق رعب حقيقي في منتجع سياحي
ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد
الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتباراً من الغد الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتباراً من الغد
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
5 حالات صحية تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرفوا إليها 5 حالات صحية تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرفوا إليها
قبل أن تذهب
حملة مساعدات عربية لمساعدة تونس في مواجهة وباء كورونا
حملة مساعدات عربية لمساعدة تونس في مواجهة وباء كورونا
اكتشف المزيد