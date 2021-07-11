أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية.. بينها مدينة عربية

احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها موقع "انسايدر مونكي" الشبكي الأميركي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

وتضمنت القائمة أفضل 20 مدينة لشراء أو استئجار العقارات، استناداً إلى عدد من المعايير، من أهمها ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في كل مدينة.

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وذكر الموقع أن دبي تفخر بصورتها العالمية المرموقة المستحقة، والمستمدة من قيمتها كوجهة سياحية ومركز تجاري عالمي، حسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأفاد الموقع أن عدد سكان دبي يبلغ هذا العام 2.9 مليون نسمة، بارتفاع نسبته 1.49% مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح أن العقارات في دبي تُعد عملاً تجارياً مزدهراً، موضحاً أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت في 2021 بنحو 5.4% مقارنة مع 2020، وتُظهِر نمواً مستمراً.

وكانت صدارة القائمة لمدينة سكوتسديل بولاية اريزونا الأميركية وجاءت تورنتو، وبويز بولاية ايداهو الأميركية، ولوس أنغلوس، وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وسياتل وأوستن وبرلين وباريس وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى العاشر على التوالي.