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لندن .. الإيجارات السكنية تسجل أكبر قفزة شهرية على الإطلاق

عقارات سكنية في لندن
عقارات سكنية في لندن
عقارات لندن

لندن .. الإيجارات السكنية تسجل أكبر قفزة شهرية على الإطلاق

مع ارتفاع أعداد الباحثين عن عقارات للإيجار بنسبة 45%

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لندن - العربية.نت

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سجلت الإيجارات في لندن، ارتفاعا بنسبة 4% في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل ارتفاع للإيجارات شهدته العاصمة على الإطلاق.

وشجع رفع الإجراءات الاحترازية المستأجرين على العودة إلى حياة المدينة، بعدما دفع الإغلاق والعمل من المنزل على الاتجاه إلى الضواحي والمدن البعيدة.

وقالت شركة العقارات Hamptons International، أن شهر يونيو شهد ارتفاع أعداد الباحثين عن عقارات للإيجار في لندن بـ45%، مقارنة بيونيو 2019.

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وتتجه سوق العقارات البريطانية نحو طفرة جديدة، حيث بدأت أسعار المنازل في الارتفاع منذ أبريل الماضي، وجاءت الزيادة في أسعار المنازل في المملكة المتحدة كرد فعل لقرار وزير المالية بتمديد التخفيض الضريبي على العقارات المشتراة.

وتم تنفيذ الإعفاء الضريبي العام الماضي، استجابة لتأثير فيروس كورونا. والآن بعد أن قرر وزير المالية، ريشي سوناك، تمديد تخفيض ضريبة شراء العقارات، بدأت سوق الإسكان تواجه بعضاً من الضخ الهائل.

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