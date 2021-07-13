ارتفاع الطلب على هذه الفئة من المكاتب في دبي

رصدت شركة "نايت فرانك" البريطانية للاستشارات العقارية ارتفاعاً في الطلب على المكاتب الفاخرة "من الفئة أ" في دبي، بعد ارتفاع مماثل خلال الأشهر الماضية في الطلب على العقارات الفاخرة.

وبحسب بيانات حديثة أصدرتها الشركة، بدأت أسعار إيجارات المكاتب الفاخرة في دبي تستقر، بعد ارتفاع الطلب عليها خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل بحث المستأجرين عن مساحات أكبر للمكاتب، مزودة بتجهيزات أكثر مرونة.

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وأفادت بيانات "نايت فرانك" بأن بعض البنايات الإدارية ذات الفخامة الفائقة في دبي، تواصل استقطاب مستأجرين جدد، ومن أبرزها على سبيل المثال، برج "آي سي دي برزكفيلد"، داخل مركز دبي المالي العالمي، حسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وذكرت الشركة أن هذا الارتفاع في الطلب، يعد إرهاصة لتغيير في أسعار إيجارات المكاتب "من الفئة أ"، في دبي، لأول مرة منذ خمس سنوات.

احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها موقع "انسايدر مونكي" الأميركي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

ويعد الاستثمار في عقارات دبي عملاً تجارياً مزدهراً، إذ ارتفعت أسعار العقارات في الإمارة خلال 2021 بنحو 5.4% مقارنة مع 2020، وتُظهر نمواً مستمراً.