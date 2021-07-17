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دبي.. هبات عقارية خلال 6 أشهر بقيمة 11.7 مليار درهم

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دبي.. هبات عقارية خلال 6 أشهر بقيمة 11.7 مليار درهم

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دبي - العربية.نت

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وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1704 هبات عقارية بقيمة 11.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وكانت حصة هبات الأراضي هي الأعلى مقارنة بهبات الشقق السكنية والتجارية والفلل السكنية، بحسب صحيفة البيان.

وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 9.9 مليارات درهم قيمة معاملات 513 قطعة أرض سكنية وتجارية تركزت في مناطق نخلة جميرا (35 معاملة) والرقة (7 معاملات) والحبية الأولى ( 16 معاملة) والمرقبات (11 معاملة).

وبحسب البيانات، جرى تسجيل 1.5 مليار قيمة معاملات هبة 1062 وحدة سكنية وتجارية تركزت في مناطق الخليج التجاري (94 معاملة)، ومرسى دبي (180 معاملة)، تلتها منطقة برج خليفة (95 معاملة).

كما سجلت الدائرة 207 ملايين درهم معاملات هبة 129 فيلا سكنية تركزت في مناطق البرشاء جنوب 4 (22 معاملة)، والثنية الرابعة (14 معاملة)، واليلايس 1 (30 معاملة)، ووادي الصفا 6 (11 معاملة)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (15 معاملة).

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