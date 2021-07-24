نمو تمويلات عقارات دبي 132% لـ 70.2 مليار درهم خلال 6 أشهر

سجّل سوق الرهن العقاري في دبي قفزة نوعية في أدائه خلال النصف الأول من العام الجاري، على صعيدي عدد الرهونات وقيمتها الإجمالية، فقد حقق نمواً في القيمة الإجمالية للصفقات تجاوز 132% إلى 70.2 مليار درهم، ونمواً في عدد صفقات الرهن والتمويل لامس 100%، بحسب صحيفة "البيان".

أبرم ملاك عقارات 10,813 صفقة رهن في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بـ5,425 صفقة رهن خلال السقف الزمني ذاته من العام الماضي 2020. وتجاوزت القيمة الإجمالية للرهونات والتمويلات التي ضختها بنوك وشركات مالية في عروق السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 70.2 مليار درهم مقارنة بـ31 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

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ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي خلال العام الجاري تزايد مستويات الثقة بالقطاع العقاري، ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً، ومن غير المستبعد حدوث ذلك خلال العام الجاري أو الذي يليه بحسب مراقبين.

ونجح السوق العقاري في كسر القيود التي فرضتها بعض البنوك والمصارف بعدما زاد من مقدرته على ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطابهم من مختلف دول العالم ليبرموا مئات صفقات البيع والشراء.