"سمانا للتطوير العقاري" تخطط للبدء في 3 مشاريع في دبي

تخطط شركة سمانا للتطوير العقاري لإطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في مناطق جذب المستثمرين في دبي.

وباعت شركة "سمانا" للتطوير العقاري كامل وحداتها في مشروعي سمانا جرينز وسمانا هيلز بقيمة 185 مليون درهم عام 2020.

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وسرعت الشركة وتيرة عمليات الإنشاءات بإدخال تغييرات جذرية في طريقة عملها، وتم إنجاز عمليات الإنشاءات في مشاريعها السكنية التي تحتوي على 327 وحدة سكنية، وساعدت استراتيجية "سمانا" الجديدة الخاصة بإدارة عمليات الإنشاءات في إنجاز عمليات الإنشاءات قبل الوقت المحدد لها.

وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا" للتطوير العقاري: "مبادرات دبي الاستباقية حفزت عملية الطلب على العقارات، وتشمل هذه المبادرات تقديم التأشيرة الذهبية، وملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100% وتوفير تأشيرات عمل عن بُعد، إضافة إلى تسريع حملات التطعيم لجعل الإمارة مكاناً آمناً للمستثمرين والمقيمين".