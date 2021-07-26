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مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تسجل هبوطاً حاداً في يونيو

عقارات منازل أميركا
منازل في أميركا
عقارات

مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تسجل هبوطاً حاداً في يونيو

سوق الإسكان يفقد الزخم وسط زيادة كبيرة في الأسعار

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واشنطن – رويترز

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هوت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران وجرى تعديل المبيعات للشهر السابق إلى وتيرة أضعف من القراءة الأولية، وهو ما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم وسط زيادة كبيرة في الأسعار يقودها نقص حاد في المعروض من العقارات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 6.6% إلى معدل سنوي قدره 676 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مايو/أيار بالخفض إلى 724 ألف وحدة بدلا من القراءة الأولية البالغة 769 ألف وحدة.

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وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من مبيعات المساكن الأميركية 3% إلى معدل قدره 800 ألف وحدة في يونيو/ حزيران.

وفي سياق آخر، قلص غولدمان ساكس، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى تعاف أبطأ في قطاع الخدمات.

وعدل بنك الاستثمار الأميركي توقعاته للنمو لكل من الربعين الثالث والرابع بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 8.5%و5.0% على الترتيب.

وبهذا التعديل تنخفض توقعات البنك لنمو أكبر اقتصاد في العالم للعام 2021 بكامله إلى 6.6%.

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