أسعار المنازل الأميركية ترتفع بأسرع وتيرة في حوالي 17 عاما 

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل لأسرة واحدة في 20 مدينة رئيسية في الولايات المتحدة ارتفعت في مايو/أيار عن مستوياتها قبل عام بأسرع وتيرة في حوالي 17 عاما.

وصعد مؤشر "إس اند بي كيس شيلر المجمع" الذي يشمل 20 منطقة حضرية 17% على مدار الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو/أيار، وهي أطول زيادة سنوية للأسعار منذ أغسطس/آب 2004. وكان محللون توقعوا زيادة قدرها 16.4%.

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وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 1.8% من أبريل/نيسان.

ومن بين الـ20 مدينة، سجلت فينيكس وسان دييجو وسياتل أكبر زيادات على أساس سنوي في مايو/أيار.

وتشهد أسعار المنازل في أرجاء الولايات المتحدة قفزة ترجع بين عوامل أخرى إلى نقص في المعروض.

في سياق آخر، استقرت ثقة المستهلك الأميركي عند أعلى مستوى في 17 شهرا في يوليو/تموز، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم حافظ على وتيرته القوية للنمو في بداية الربع الثالث.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، اليوم، إن مؤشرها لثقة المستهلك استقر عند 129.1 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2020.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 123.9.

وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة انخفاضا طفيف بجلسة الثلاثاء قبيل صدور تقارير نتائج الشركات الأعلى قيمة في السوق واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 65.41 نقطة بما يعادل 0.19% إلى 35078.90 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.92 نقطة أو 0.13% ليسجل 4416.38 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.77 نقطة أو 0.22% إلى 14807.95 نقطة.