هذه المؤسسة السعودية من أفضل بيئات العمل على مستوى آسيا

حققت الهيئة السعودية للمقاولين المركز الحادي عشر على مستوى قارة آسيا وفقاً لمنظمة غريت بلايس تو وورك العالمية لعام 2021.

وضمت قائمة (Great Place to Work) أكبر الشركات والمؤسسات على مستوى القارة الآسيوية مما يعكس توجه الهيئة للتطوير الدائم لتقديم بيئة عمل آمنة ذات جودة عالمية ضمن أكبر المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة والقارة الآسيوية.

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وجاء هذا الإنجاز المسجل باسم الهيئة تقديرا لجهودها في تطوير بيئة العمل بشكل مستمر، حيث يتم تقييم واعتماد المنشآت من خلال برنامج تقدير وتمييز لبيئة العمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء اختيار الهيئة وفق معايير دقيقة واستطلاعات متعددة تشمل تقييم شامل من قبل المنظمة لبيئة العمل من خلال استبيانات داخلية تقيس عدد من المحاور منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام، ومستوى رضا الموظفين على البيئة الداخلية للهيئة، التدريب والتطوير، العدل والمصداقية، الاحترام، وروح الفريق الواحد، وغيرها من العوامل.

ويشكل هذا التقدير دلالة واضحة على اهتمام الهيئة بالكفاءات وبالمواهب الناشئة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تسعى إلى بناء ثقافة تقوم على الشفافية والإبداع والتمكين، وتعمل إدارة رأس المال البشري على جذب وتدريب والاحتفاظ بالموظّفين المؤهّلين الذين يشكّلون جزءً من القوّة الدافعة في تحقيق الهيئة أهدافها الإستراتيجية ومزيدا من النجاح والتقدم.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين حققت المركز الثاني كأفضل بيئة عمل لنفس العام (2021) على مستوى المملكة في القطاع العام وغير الربحي.

وتعد مؤسسة "غريت بليس تو وورك" منظمة عالمية متخصصة في بناء ودعم وتقدير بيئات العمل الموثوقة التي توفر أداءً عالياً وتكرس جهودها لبناء ثقافات محفزة لموظفيها.