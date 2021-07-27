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59 ألف أسرة سعودية تستفيد من برنامج "سكني" بالنصف الأول 

برنامج سكني- مشاريع عقارية
وحدات عقارية ضمن برنامج سكني
عقارات السعودية

59 ألف أسرة سعودية تستفيد من برنامج "سكني" بالنصف الأول

ضمن خطط زيادة التملك إلى 70% بحلول 2030

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 59 ألف أسرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وتوزعت الأسرة المستفيدة إلى 46.675 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم.

وجاء ذلك بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تجاوزت 111 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 87.896 ألف أسرة سكنت منازلها حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجاهم ورغباتهم.

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