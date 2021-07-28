.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استفادة 35 ألف أسرة سعودية من "البناء الذاتي" عبر "سكني" بالنصف الأول

من برامج سكني
وحدات تابعة لبرنامج "سكني"
عقارات السعودية

استفادة 35 ألف أسرة سعودية من "البناء الذاتي" عبر "سكني" بالنصف الأول

111,568 أسرة استفادت من مختلف الحلول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للحصول على خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" خلال النصف الأول من العام الجاري 34,891 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية؛ وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، استمراراً لجهود برنامج "سكني" في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وبلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "سكني" خلال النصف الأول من العام الجاري 111,568 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، منها 87,896 أسرة سكنت منازلها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

هبوط الدخل السياحي للأردن 60% في 5 أشهر سياحة وسفر اقتصاد الأردن هبوط الدخل السياحي للأردن 60% في 5 أشهر

ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

يشار إلى أن برنامج سكني يوفر خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق "سكني" خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
قبل أن تذهب
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
اكتشف المزيد