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زخم السوق يعيد أشهر بوابة عقارية في بريطانيا إلى مكاسب ما قبل الوباء

عقارات سكنية في لندن
عقارات سكنية في لندن
عقارات بريطانيا

زخم السوق يعيد أشهر بوابة عقارية في بريطانيا إلى مكاسب ما قبل الوباء

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قالت بوابة العقارات البريطانية Rightmove اليوم الجمعة، إن أرباحها نصف السنوية تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، بسبب سوق الإسكان المزدهرة وانعكاس الخصومات المقدمة العام الماضي، بينما توقعت مبيعات قوية لبقية العام.

ساعد الإعفاء الضريبي لمشتري المنازل من بين الحوافز الحكومية الأخرى، على تعزيز سوق الإسكان في المملكة المتحدة خلال فترة الوباء، في حين أن القروض الرخيصة وتفضيل المشترين للمنازل الكبيرة دعمت أيضًا زخم الإسكان.

قالت Rightmove إنها شهدت نموًا صحيًا في متوسط ​​الإيرادات لكل معلن على نظامها الأساسي، وسجلت مستويات منخفضة من الاضطراب أو نزوح وكالات العقارات لمنصات أخرى، مضيفة أنها تتوقع أن "تتبع بقية العام نمطًا مشابهًا على نطاق واسع".

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وقالت شركة FTSE 100 إن أرباح التشغيل بلغت 114.9 مليون جنيه في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بـ 61.7 مليون جنيه في العام السابق، و 108.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.

وكانت Rightmove، التي تعتبر البوابة العقارية رقم 1 في بريطانيا، قدمت خصومات كبيرة العام الماضي للوكالات وعملاء المنازل الجديدة خلال الأيام الأولى للوباء.

وارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة، حيث اندفع العملاء لشراء المنازل قبل أن يبدأ الإعفاء الضريبي في التناقص التدريجي منذ نهاية يونيو، بينما توقع معظم بناة المنازل استمرار الطلب القوي في المستقبل.

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