إيرادات وسطاء العقارات في دبي تتجاوز مليار درهم بـ 7 أشهر

قال وسطاء عقاريون ينشطون في السوق العقاري في دبي، إن نشاط الوساطة العقارية سجل إيرادات تجاوزت المليار درهم خلال الأشهر السبعة الماضية، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح الوسطاء أن العقارات كانت ضمن القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، إلا أن شركات الوساطة العقارية استنهضت كل جهود العاملين لديها؛ لتمكين المستثمرين الدوليين الذين تهافتوا على دبي عشية الجائحة من امتلاك منازلهم وتحديداً الأثرياء منهم.

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بحسب الصحيفة، يلعب الوسطاء دوراً مهماً في السوق، حيث يُعوّل عليهم استقطاب المستثمرين من أنحاء العالم، وإبراز ما يتمتع به السوق العقاري من خصائص مميزة؛ لذا وضعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي "أراضي دبي"، نظاماً شاملاً لحماية حقوق الوسطاء في كل صفقة ينجحون في إبرامها بعد التوفيق بين طرفي البيع والشراء.

يُشار إلى أن "أراضي دبي" أطلقت تطبيقاً خاصاً يحمل اسم "وسطاء دبي"، ويعتبر الأول من نوعه في العالم، ويوفر معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخّصين، وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.

ويتيح التطبيق للمستثمرين التأكد من حالة الوسيط العقاري، وما إذا كان مسجلاً لدى الدائرة. ويسهم هذا التطبيق في حفظ حقوق المتعاملين، كما يتميّز بالسرعة والثقة، ويوفّر بيع وشراء العقارات بذكاء وأمان.