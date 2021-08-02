اقتصاد أميركا
الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يرتفع قليلا خلال يونيو
طغت زيادة في المشاريع الخاصة على هبوط في الإنفاق على المشاريع العامة
قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة ارتفع 0.1% في يونيو/حزيران، إذ طغت زيادة في المشاريع الخاصة على هبوط في الإنفاق على المشاريع العامة.
وعلى أساس سنوي، صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، 8.2% في يونيو/حزيران بعد أن تراجع 0.2% في مايو/أيار.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.4% في يونيو/حزيران.
وزاد الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4% مع زيادة الإنفاق على المشاريع السكنية 1.1%.
وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد العامة 1.2% في يونيو/حزيران بعد انخفاض بلغ 0.8% في مايو/أيار.
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