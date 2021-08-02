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الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يرتفع قليلا خلال يونيو

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الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة يرتفع قليلا خلال يونيو

طغت زيادة في المشاريع الخاصة على هبوط في الإنفاق على المشاريع العامة

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واشنطن - رويترز

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قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة ارتفع 0.1% في يونيو/حزيران، إذ طغت زيادة في المشاريع الخاصة على هبوط في الإنفاق على المشاريع العامة.

وعلى أساس سنوي، صعد الإنفاق على التشييد، الذي يشكل أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، 8.2% في يونيو/حزيران بعد أن تراجع 0.2% في مايو/أيار.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.4% في يونيو/حزيران.

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وزاد الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 0.4% مع زيادة الإنفاق على المشاريع السكنية 1.1%.

وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد العامة 1.2% في يونيو/حزيران بعد انخفاض بلغ 0.8% في مايو/أيار.

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