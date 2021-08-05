رتال للتطوير تطلق صندوق ألفا المالية العقاري بـ 7.5 مليار ريال
تقسيم المشروع إلى أكثر من 750 قطعة أرض سكنية
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن إطلاق صندوق ألفا المالية للتطوير العقاري في السعودية بقيمة 7.5 مليار ريال.
وستتولى شركة رتال التطوير الكامل للمخطط، بما يشمل البنية التحتية والفوقية، وتقسيم المشروع إلى أكثر من 750 قطعة أرض سكنية، بالإضافة إلى الخدمات العامة في الحي السكني، مثل المساجد والمدارس والخدمات الحيوية.
كما سيشمل المخطط مناطق الترفيه وممرات المشاة وممرات الدراجات الهوائية والمسطحات الخضراء والحدائق.
ويقع المشروع بين مدينتي الخبر والدمام على الخليج العربي وبمساحة تبلغ 609 ألف متر مربع.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني عبدالله البريكان، أن الشركة تشهد تطورا سريعا وأن الخطوة تهدف لتوفير منتجات نوعية وجودة حياة أفضل وهي أحد أهداف رؤية 2030.