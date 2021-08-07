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ذراع "الشارقة الإسلامي" تطلق مبيعات مشروع "أراضي الطي" السكنية

مصرف الشارقة الإسلامي
مصرف الشارقة الإسلامي
عقارات

ذراع "الشارقة الإسلامي" تطلق مبيعات مشروع "أراضي الطي" السكنية

البيع متاح لجميع الجنسيات العربية على امتداد الواجهة الرئيسية لشارع مليحة

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الشارقة - العربية.نت

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أطلقت شركة أساس العقارية - الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي - اليوم، مبيعات مشروع "أراضي الطي" السكني التجاري في الشارقة على امتداد الواجهة الرئيسية لشارع مليحة – كلباء مقابل منطقة السيوح السكنية بالقرب من دبي وشارعي الإمارت والذيد.

ويوفر مشروع "أراضي الطي" فرصاً استثمارية بأسعار متعددة مع ميزة البناء الأرضي وطابقين في الأراضي السكنية والتجارية إضافة إلى التملك الحر في المشروع لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجميع الجنسيات العربية.

وأكد مدير عام أساس العقارية، المهندس أحمد الأميري، أن مشروع "أراضي الطي" السكني التجاري يوفر للمواطنين والخليجيين والعرب من جميع الجنسيات خيارات لامتلاك أراضٍ سكنية وتجارية في موقع استراتيجي وبأسعار تنافسية، إضافة إلى تسهيلات تمويلية مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي.

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وأشار إلى أن مخطط مشروع "أراضي الطي" يوفر مساحات تتوافق مع متطلبات السوق العقاري ورغبات المستثمرين، حيث إن الإقبال على شراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة يتفوق على شراء الأراضي ذات المساحات الكبيرة ويتركز معظم الطلب في السوق العقاري حالياً على المساحات الصغيرة ومتوسطة المساحة حيث تعتبر أسعارها في متناول فئة كبيرة من المستثمرين والمشترين.

وأكد أن السوق العقاري في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة يشهد نمواً ملحوظا ويعد من أكثر الأسواق الإقليمية جدوى من ناحية العوائد، مشيرا إلى مواصلة العمل على إطلاق المزيد من الوحدات والأراضي السكنية والتجارية لتلبية الطلب وإتاحة المجال أمام المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الفرص.

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