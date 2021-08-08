انخفاض العقارات المرهونة في السعودية 11% خلال عام

أظهرت بيانات وزارة العدل السعودية، انخفاض عدد العقارات المرهونة التي تم توثيقها في السعودية بالعام الهجري الحالي حتى بنسبة 11% على أساس سنوي إلى نحو 75.65 ألف عقار.

وتصدرت منطقة الرياض عدد العمليات للعقارات المرهونة بنحو 17.653 ألف عقار، مستحوذة على 23.4% من إجمالي العمليات بالمملكة، تليها منطقة مكة المكرمة 14.752 ألف عقار، ثم الشرقية بنحو 10.145 ألف عقار.

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وسجلت القصيم 7019 عقارا، ومنطقة جازان 4136 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة 3899 عقارا، تليها الحدود الشمالية 2480 عقارا، وحائل 2507 عقارات، وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

أما الجوف فبلغت العقارات المرهونة فيها 1967 عقارا، تليها منطقة تبوك 1580 عقارا، ثم منطقة الباحة 1412 عقارا، ونجران 1117 عقارا.

وأنجز الموثقون والموثقات منذ بداية العام الجاري أكثر من 230 ألف عملية توثيق، وتركزت معظم العمليات على الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات.

وبلغ إجمالي العمليات التوثيقية خلال شهر يوليو الماضي نحو 20 ألف عملية توثيقية توزعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وتقدم خدمة الموثق عديدا من الخدمات التوثيقية، وتشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه.