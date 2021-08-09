عقارات مصر.. ارتفاع تسليم الوحدات يدعم أرباح الشركات في الربع الثاني  

قالت ميار العشري نائب رئيس ومحلل القطاع العقاري في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن مبيعات مجموعة طلعت مصطفى ارتفعت بسبب إطلاق مشروع نور، في حين ارتفعت الإيرادات نتيجة ارتفاع معدل تقييم الوحدات.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من 2021، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 23.16 بالمائة على أساس سنوي.

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وأوضحت الشركة، أنها حققت أرباحاً بلغت 869.38 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 705.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.49 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.33 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وأشارت ميار إلى أن ارتفاع إيرادات شركة إعمار مصر يرجع إلى زيادة معدل تسليم الوحدات، كما أثر قطاع الفنادق على إيرادات الشركة، وإن كان بجزء صغير.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.330.187 مليار جنيه مقابل 656.550 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وقفزت الإيرادات إلى 3.785.296 مليار جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.037. مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وفيما يتعلق بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قالت العشري إن النصف الأول من 2021، شهد تراجعا في الإيرادات والأرباح، لأن النصف الأول من العام الماضي باعت خلاله الشركة قطعة أرض بنحو مليار جنيه، ولم يتكرر هذا البيع في النصف الأول من هذا العام. أما الربع الثاني من 2021، فكان هناك زيادة، في معدل تسليم الوحدات وارتفعت معه إيرادات الشركة.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، تراجعا في صافي الربح المجمع بنسبة 53% ليصل إلى 228.606 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 481.944 مليون جنيه بالنصف المقارن بعام 2020.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 27% لتصل إلى 954.597 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.314.288 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتوقعت ميار نمو المبيعات لكل من بالم هيلز وسوديك في الربع الثاني بنحو 35%، كما سترتفع الإيرادات مع زيادة معدل تسليم الوحدات.